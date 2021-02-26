Вскрылись сенсационные детали жестокого избиения музыканта "Машины времени"

Все случилось на столичной парковке. Пятеро неизвестных набросились на Александра и избили его. Оказалось, что злоумышленники попросили деньги, но музыкант отказал им. После этого хулиганы стали проявлять агрессию, а затем накинулись на него с кулаками. Правоохранители разыскивают соучастников преступления.
Александр Дитковский был экстренно госпитализирован. Изначально сообщалось, что у артиста наблюдаются травмы головы, но его состояние, к счастью, оценивается как стабильное. Компьютерная томография показала перелом лицевой кости со смещением. Представители трубача обратились в полицию, а ему самому требуется операция.
Музыкант рассказал журналистам, что пока его оставляют в больнице, чтобы подготовить к операции. Как сообщает "Пятый канал", все необходимые процедуры будут проведены в начале следующей недели. Александр подчеркнул, что попытался дать отпор злоумышленникам, но их оказалось слишком много. Он отметил, что они задавали вопросы всем и окружали стоящие на парковке автомобили.
Напомним, Александр Дитковский – популярный трубач групп "Машина времени" и "Квартал". Долгое время он сотрудничал с самыми известными артистами отечественной эстрады. Среди них Валерий Меладзе, Земфира, Николай Басков и многие другие. В 1992 году он стал музыкантом группы "Квартал", а позднее и директором коллектива.
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