"Каюсь": неожиданное заявление татуированного участника "Танцев со звездами"

Трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг – постоянный участник музыкальных фестивалей Юрия Башмета в разных городах. Приехал он и в Сочи, где в эти дни завершается XIV Зимний фестиваль искусств. За кулисами Зимнего театра с прославленным музыкантом встретился корреспондент "Дни.ру".

В мае Вадиму исполнится 50 лет. Но подготовка к юбилею уже началась. "Мы договорились с каналом "Культура" о продлении цикла программ "Шаболовка, 37", который выходит с 2018 года, – рассказал музыкант. – Один из выпусков будет посвящен моему юбилею, – Придут гости, среди которых мой друг Игорь Бутман (Эйленкриг был солистом его биг-бэнда с 1999 по 2010 годы – Прим. ред.), и которые будут меня поздравлять, а я буду с ним общаться и сам выступать, конечно. Состоится и концерт в Московской филармонии, с которым я потом, наверное, пойду по России".

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Эйленкриг известен не только как джазовый музыкант, но и как соведущий и руководитель оркестра в сезоне 2016 года шоу "Танцы со звездами" на телеканале «Россия 1». "Увы, в сезоне, который сейчас завершился, не было живого оркестра, – говорит Вадим. – Поэтому, каюсь, я его не смотрел. Но этому проекту я очень благодарен, потому что именно после него у меня появился свой "Эйленкриг-оркестр", с которым я даже выступал в "Карнеги-холле".

Вадим признался, что изначально он планировался в "Танцах со звездами" именно как участник. "Меня приглашали на паркет, танцевать, и с точки зрения медийности это было бы, конечно, лучше, – признается музыкант. – Но в ту пору мне было интереснее выступить как бэнг-лидер. Хотя, надеюсь, еще не поздно и в будущих сезонах буду танцевать там".

Тогда зрители, вероятно, смогут оценить многочисленные татуировки на теле Эйленкрига – он почти как танцор Сергей Полунин! "Самые любимые мои наколки – это звезды Давида на груди, – рассказал Вадим. – Когда в 1996 году я увидел Микки Рурка в фильме "Пуля", то решил: когда станут таким же крутым, то обязательно сделаю себе такие же татуировки. И когда стал даже круче, то набил. Сегодня у меня уже пять наколок на теле, и ни об одной не жалею. Теперь думаю увековечить на теле недавнее рождение у меня двоих детей".