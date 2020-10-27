Знаменитый артист раскрыл главный секрет Гурченко и Кобзона

Имя Вадима Эйленкрига хорошо известно и любителям музыки, и телезрителям. Он работал солистом биг-бэнда Игоря Бутмана, был ведущим телепроекта "Большой джаз" на телеканале "Культура", соведущим и руководителем оркестра в юбилейном сезоне шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Поэтому его участие в XXII Международном фестивале искусств в Ярославле, который там проводит маэстро Юрий Башмет, было долгожданным. И, как всегда, фееричным! А перед выступлением знаменитый трубач пообщался с корреспондентом "Дни.ру"

Отец Вадима – саксофонист Сима Львович Эйленкриг – много лет работал директором Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко. Разумеется, Вадим с детства видел этих двух легендарных артистов и знал не только об их профессиональных, но и человеческих качествах.

"Эти люди были очень искренними, в этом, как мне кажется, и заключался главный секрет их успеха, – считает Вадим Эйленкриг. – Примерно такие, какими мы их представляем – со всеми безумными достоинствами и со всем небольшим набором недостатков, – они и есть".

"Подобный успех никогда не приходит к человеку просто так, – продолжает Вадим. – Тут важно понимать, что Народный артист – это когда человек прошел очень большой и очень серьезный путь. Случайно "народными" в ту пору было стать нельзя. Потом, конечно, стало проще, я даже знаю тех, кому было намного легче, но тогда совершенно точно надо было обладать невероятным талантом, иметь колоссальную историю за плечами".

Напомним, Иосиф Кобзон был четвертым мужем Людмилы Гурченко. Вместе они прожили три года, но не любили вспоминать о том периоде совместной жизни и много лет не общались после развода. Иосиф Давыдович на семь лет пережил Людмилу Марковну.