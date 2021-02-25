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Тяжелая болезнь и алкогольная зависимость: актер Дмитрий Писаренко умер в одиночестве

Тяжелая болезнь и алкогольная зависимость: актер Дмитрий Писаренко умер в одиночестве

Дмитрий Писаренко. Кадр из "Прозрение" (2008)
Накануне в столичной квартире на Тверской обнаружили тело 61-летнего актера Дмитрия Писаренко. Оказалось, артист скончался несколько дней назад. Соседи почувствовали сильный трупный запах.
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Жильцы дома на Тверской смогли дозвониться до пасынка Дмитрия Писаренко. Но, оказавшись на месте, мужчина не смог открыть дверь квартиры, поэтому пришлось ее вскрывать. Сейчас соседи разыскивают дочь артиста, чтобы сообщить о случившемся.

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По словам пасынка, родственники не бросали Писаренко. Якобы актер просто перестал выходить на связь, отвечать на телефонные звонки. Соседи же рассказали, что Дмитрий Валентинович долгое время жил в любовницей и ее матерью, в то время как законная жена жила со своим сыном в Болгарии.

Писаренко часто употреблял алкогольные напитки вместе с сожительницей, знают жильцы дома. Любовница актера скончалась 14 лет назад. Незадолго до смерти она уговорила свою мать переписать трехкомнатную квартиру на артиста. Дмитрий Валентинович, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего ухаживал за неофициальной тещей.

Дмитрий Писаренко тяжело болел. Судя по тому, что актер пристрастился к алкоголю, недугов у него, вероятно, было целое множество. Артист перестал сниматься в кино в начале 2000-х. Самые известные фильмы с его участием: "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Царь Иван Грозный".

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Автор: 25 февраля 2021, 12:02

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