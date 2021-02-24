"Просто попрошайки": невеста Данко жестко приложила алиментщиц

У возлюбленной музыканта есть сын Руслан, которого она воспитывает одна. Мария надеется лишь на свои силы и ищет способы заработка. Всю ответственность за наследника женщина не спешит возлагать на плечи отца ребенка.
Невеста певца Данко вложилась в приобретение дома в Ялте, а также двух студий в крымском поселке Ливадия. Двухэтажный особняк женщина купила для себя. А вот апартаменты собирается сдавать.
Силуянова рассказала, что принципиально не подавала на алименты. Она объяснила, что приобрела недвижимость на деньги с проданного дома в Подмосковье, где не проживала. Женщин, которые требуют от экс-избранников алименты, она назвала бесполезными существами.
"Алиментщицы – просто попрошайки", – приложила невеста певца Данко представительниц прекрасного пола с детьми. К слову, ранее экс-возлюбленная исполнителя выиграла у него суд, который обязал артиста платить алименты в размере 35 тысяч рублей.
Напомним, в прошлом месяце со счета артиста сняли намного больше денег, что сильно возмутило его нынешнюю избранницу. Такое поведение она считает беспределом, ведь, по словам Марии, деньги им с певцом Данко могли быть нужны в срочном порядке.
Как писали "Дни.ру", у певца Данко есть двое детей, которых нужно содержать. Его младшей наследнице необходим особый уход, поскольку девочка имеет тяжелую форму ДЦП.
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