Страдающие без детей Мягков и Вознесенская хотели сына: Не получилось родить

Отношения Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской можно назвать эталонными. Супруги познакомились еще в студенчестве, поженились и прожили вместе почти 60 лет. Все это время они стояли друг за друга горой и не давали ни одного повода для сплетен.

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