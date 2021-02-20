Страдающие без детей Мягков и Вознесенская хотели сына: Не получилось родить

Впрочем, обзавестись детьми им так и не удалось. Актриса Людмила Иванова, которая работала с "Современнике" вместе с Анастасией Вознесенской, рассказала об этой личной трагедии пары. "Не получилось родить собственных детей, и они сильно от этого страдали. Мечтали о сыне", – поделилась Людмила Иванова.
По словам артистки, коллега обожала ее младшего сына Сашу, часто проводила с ним время, когда ребенок приходил за кулисы. Супруга Андрея Мягкова даже рекомендовала мальчика на роль в "Служебном романе", он он не прошел пробы. Тогда Вознесенская ужасно расстроилась.
Напомним, Андрей Мягков скончался 18 февраля у себя дома. Супруга нашла его ночью без сознания и тут же вызвала скорую, однако врачи уже были не в силах помочь актеру. Прощание с артистом прошло в МХТ им. Чехова 20 февраля, где он служил с 1977 года.
Вдова так и не появилась на похоронах – как оказалось, она тяжело больна. Последние несколько лет актриса, страдающая сахарным диабетом, почти не выходит из дома, так как ее парализовало после инсульта. Близкие переживают за состояние Анастасии Вознесенской и не представляют, как она справится с потерей мужа, который отказался от карьеры ради того, чтобы ухаживать за ней.
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