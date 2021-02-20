Жесткий человек: народная артистка заявила о ненависти на прощании с Мягковым

Народная артистка Евгения Добровольская сыграла с Андреем Мягковым во многих спектаклях. Во время прощания актриса рассказала, что ей было очень приятно находиться с ним на одной сцене. "Это было поколение мхатовских стариков. В нем была живость", – поделилась она.
Особенно артистке запомнилось участие в постановке "Мещане", где главную роль исполнял Мягков. Его персонаж Василий Васильевич Бессеменов был человеком "нервным, жестким". На сцене актер мастерски изображал эмоции. "Он ненавидил мою героиню!", – заявила Добровольская.
Ранее стало известно, что траурную церемонию пропустила вдова знаменитости Анастасия Вознесенская. В окружении актрисы сообщили, что она тяжело больна. Несколько лет назад знаменитость парализовало после инсульта. Из-за недуга супруги Андрей Мягков в последние годы не выходил на сцену.
О смерти народного артиста СМИ сообщили 18 февраля. 82-летнего артиста обнаружили без сознания дома и вызвали скорую. Прибывшие медики, к сожалению, не смогли спасти его. По предварительным данным, причиной стала острая сердечная недостаточность.
"Дни.ру" подготовили фоторепортаж, посвященный лучшим ролям Андрея Мягкова. Среди них – Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Анатолий Новосельцев из "Служебного романа", Юлий Карандышев из "Жестокого романса" и многие другие.
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