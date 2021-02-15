"Уральские пельмени" нанесли сокрушительный удар бывшему директору

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск юмористов. Истцы настаивали на компенсации в размере пяти миллионов рублей за каждый показ на ТВ передач, где использовался товарный знак шоу "Уральские пельмени".
Всего артисты насчитали за несколько лет 40 подобных эфиров. В итоге вышла огромная сумма – 200 миллионов рублей
В итоге служители Фемиды взыскали с компании бывшего директора шоу "Уральские пельмени" – "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), лишь часть от этой суммы. Кроме того, ИФМ запретили использовать марку шоу "Уральские пельмени". Дело в том, что товарный знак был зарегистрирован на First Hand Media, еще одну компанию Сергея Нетиевского.
Напомним, ранее звезды шоу "Уральские пельмени" отсудили у компании Нетиевского 2,1 миллиона рублей. Юмористы не впервые выигрывают подобные иски против экс-начальника. В мае прошлого года им тоже удалось отсудить у ИФМ 1,9 миллиона рублей.
Скандал вокруг шоу "Уральские пельмени" продолжается с 2015 года, после увольнения Сергей Нетиевского. Артист возглавлял команду КВН, которая позже вошла в состав известного шоу, с 1998 года, а с появлением передачи на СТС работал директором и продюсером коллектива.
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