Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Среда
30 сентября
Лента новостей
15:59
Уехал из страны и не вернулся: соведущий Малышевой из "Жить здорово" вышел на связь после исчезновения
15:58
"Неужели ты такая бездушная тварь?": любовница Тарзана избавляется от ребенка варварским способом
15:48
Сбежавшие из колонии в Дагестане заключенные задержаны
15:46
Затравленная Маркл оправдалась за скандальные слова о выборах в США
15:34
Продюсеры раскрыли финал сериала "Ветреный" на фоне слухов о завершении показа
15:31
Юная внучка Конкина встревожила своими словами о любовнике матери
15:28
Полицейские объяснили происхождение принятого за взрыв громкого звука в Париже
15:17
Месхи показал трогательное фото после слухов о воссоединении с Климовой: Это любовь навсегда
14:47
Разин оплакивает смерть солиста "Ласкового мая"
14:44
Пугачева огрызнулась хейтерам после слухов о разводе
14:31
Долг бывшего директора шоу "Уральские пельмени" перед актерами вырос до 5 миллионов рублей
14:20
Эксперт: Меркель подложила свинью Лукашенко
14:19
Бородина обвинила телезрителей в поддержке скандальных ток-шоу: Людям жесткача подавай
14:17
Водитель "Мерседеса" устроил стрельбу по улице в центре Москвы
14:16
"Мне есть что показать": голый 65-летний Баширов шокировал публику
14:11
"Не позорься, Аленка": Водонаеву разнесли из-за маникюра
14:02
Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
13:51
"Это высосало из меня жизнь": Энистон заговорила о завершении актерской карьеры
13:43
Борисова после череды омерзительных скандалов высказалась о матери
13:42
Жителя Кемеровской области жестоко зарезали за неудачную шутку
13:39
Плакала в гримерке: чем Нонна Гришаева заплатила за успех
13:37
"Как хорошо, что я на тебе женился": мужу Божены Рынской понравилась свадьба
13:31
Похудевшего рэпера Басту перестали уважать: Ты же не пацан уже
13:18
"Женщина-мечта!": оголившаяся Азиза заставила россиян ахнуть
13:15
"Чтобы быть счастливыми": пережившая череду личных драм Ксенофонтова из "Кухни" о поиске второй половинки
12:55
Источник: Кремль ввел двухнедельный карантин для доступа к Путину
12:54
Коронавирус оказался способным нанести вред мужскому здоровью
12:53
"Меняет формат": Васильев о судьбе идущего уже 13 лет "Модного приговора"
12:52
Звездный сводник озвучил версию знакомства Кончаловского и Высоцкой: Уборщицей работала
12:47
Правительство внесло в Думу проект нового федерального бюджета
12:41
"Пыхтит, старается": Тимати показал огромные успехи маленького сына
12:40
Исхудал, постарел: что случилось с актером Андреем Чернышовым
12:32
Российским кафе запретят включать в чек чаевые
12:24
"Без краски лучше": Навка с "голым лицом" удивила народ
12:21
"Сумасшедший роман": Панин об интрижке с несвободной Александровой
12:18
Скончался писавший хиты для Элвиса музыкант
11:43
Английский футболист убежал в туалет во время матча
11:43
Каждый раз, когда видит Константина: Бондарчук ревнует Богомолова
11:42
Новые подробности состояния отравившейся молодой жены Петросяна
11:37
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
11:34
"Получила удар по голове": Тюльпанова раскрыла жуткие подробности жизни с Кержаковым
11:33
Названа безопасная для здоровья дневная доза чая
11:23
Российскую порноактрису избили и изнасиловали в Геленджике
11:09
Треть автомобильных заправок в России может закрыться до 2020 года
11:02
Приучил его к сексу с мужиками: известный певец-гей совратил жениха Калашниковой
10:57
Располневшую на карантине Собчак невозможно узнать
10:54
"Тайная семья?": Николай Басков заинтриговал фотографией женщины с ребенком
10:53
Звезда сериала "Содержанки" Сутулова продемонстрировала огромный живот
10:34
За сутки в России выявили 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом
10:10
В Раде предупредили украинцев об экономическом тупике: Будет очень плохо
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко: Черная Луна над страной
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно
Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева
Эксперт сообщил о закрытии шоу Кудрявцевой и Малахова
Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома
Шоу-бизнес
Долг бывшего директора шоу

Долг бывшего директора шоу "Уральские пельмени" перед актерами вырос до 5 миллионов рублей

Сергей Нетиевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько лет подряд актеры шоу "Уральские пельмени" судятся со своим бывшим директором и ждут от него выплаты крупной суммы денег. Накануне суд вынес очередное постановление.
прочитано 539 раз

Судебный долг бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского перед коллегами вырос. Юмористический коллектив судится с ним уже несколько лет.

На днях состоялось очередное заседание суда по этому делу. Итогом стало обязательство Нетиевского перед коллегами на еще более крупную сумму – долг вырос на полтора миллиона рублей и составил в общей сложности около пяти миллионов.

На прошлых слушаниях актерам шоу "Уральские пельмени" удалось настоять на том, чтобы Сергей Нетиевский лишился прав на использование их товарного знака. Теперь бренды "Фест Хенд Медиа" и "Идея Фикс Медиа" не могут транслировать передачу.

Помимо названных пяти миллионов рублей Нетиевский должен около двух миллионов самим актерам шоу "Уральские пельмени", пишет Starhit.

В 2012 году программа была создана как юрлицо. Акционерами являлись помимо Нетиевского и другие участники передачи в равных долях. В итоге оказалось, что все права на шоу "Уральские пельмени" оказались у разных компаний, в которых у Нетиевского были доли. В настоящее время директором коллектива является Евгений Орлов.

Автор: 30 сентября 2020, 14:31 Источник: Starhit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Источник: Кремль ввел двухнедельный карантин для доступа к Путину
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
В Раде предупредили украинцев об экономическом тупике: Будет очень плохо
Трампа назвали "щенком Путина" во время предвыборных дебатов: Продолжай тявкать

Шоу-бизнес

Уехал из страны и не вернулся: соведущий Малышевой из "Жить здорово" вышел на связь после исчезновения
"Неужели ты такая бездушная тварь?": любовница Тарзана избавляется от ребенка варварским способом
Затравленная Маркл оправдалась за скандальные слова о выборах в США
Юная внучка Конкина встревожила своими словами о любовнике матери

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Плакала в гримерке: чем Нонна Гришаева заплатила за успех

Актриса слишком много работала
Шоу-бизнес

"Не позорься, Аленка": Водонаеву разнесли из-за маникюра

Звезда похвасталась необычным дизайном ногтей
Шоу-бизнес

Пугачева огрызнулась хейтерам после слухов о разводе

Примадонна спела о том, что ее вдохновляет
Шоу-бизнес

"Меняет формат": Васильев о судьбе идущего уже 13 лет "Модного приговора"

Что ждет популярную передачу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+