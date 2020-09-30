Долг бывшего директора шоу "Уральские пельмени" перед актерами вырос до 5 миллионов рублей

Судебный долг бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского перед коллегами вырос. Юмористический коллектив судится с ним уже несколько лет.
На днях состоялось очередное заседание суда по этому делу. Итогом стало обязательство Нетиевского перед коллегами на еще более крупную сумму – долг вырос на полтора миллиона рублей и составил в общей сложности около пяти миллионов.
На прошлых слушаниях актерам шоу "Уральские пельмени" удалось настоять на том, чтобы Сергей Нетиевский лишился прав на использование их товарного знака. Теперь бренды "Фест Хенд Медиа" и "Идея Фикс Медиа" не могут транслировать передачу.
Помимо названных пяти миллионов рублей Нетиевский должен около двух миллионов самим актерам шоу "Уральские пельмени", пишет Starhit.
В 2012 году программа была создана как юрлицо. Акционерами являлись помимо Нетиевского и другие участники передачи в равных долях. В итоге оказалось, что все права на шоу "Уральские пельмени" оказались у разных компаний, в которых у Нетиевского были доли. В настоящее время директором коллектива является Евгений Орлов.
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