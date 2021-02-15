Лада Дэнс откровенно о пластических операциях и уколах красоты

В этом году звезде исполнится 52 года. Недоброжелатели никак не могут понять, как артистке удалось сохранить такую форму и приписывают ей множественные пластические операции. Однако все не совсем так.

Артистка призналась, что никогда не прибегала к помощи хирургов. Она отметила, что не видит в этом ничего плохого, но пока не нуждается во вмешательствах. Дэнс подчеркнула, что если однажды решится на операцию, то обязательно сообщит об этом поклонникам и поделится своим опытом. Оказалось, что многие ее друзья – косметологи, но к их помощи она прибегала лишь для того, чтобы увлажнить кожу и ввести гиалуроновую кислоту.

Звезда объяснила, что лично на cебя сейчас тратит около ста тысяч в месяц. Ее главным секретом красоты является здоровый сон, поэтому артистка старается спать около десяти часов в сутки. Также она давно является сторонницей правильного питания и регулярных тренировок. Она занимается плаванием, танцами на шесте, а также любит бегать по лесу с собакой.

Лада Дэнс советует всем научиться принимать и любит себя. Она убеждена, что все в жизни должно быть в меру. Основной принцип артистки – ко всему подходит с умом и учиться видеть в себе красоту.

Также внешность актрисы прокомментировал ее друг Андрей Тимофеев. Он рассказал, что не может понять, кто распространил слухи об операциях Дэнс. Блогер убежден, что этим занимаются ее завистники. Он отметил, что они вместе занимаются спортом через день, а с подруги нужно всем брать пример. Андрей посоветовал женщинам пересмотреть мысли в своей голове. Он выступает за то, чтобы "момент с пластикой оттягивался до последнего".

