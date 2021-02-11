Перелом костей таза и черепа: пьяный мужчина выпал из квартиры известной актрисы

Татьяна Яковенко известна россиянам по таким кинокартинам, как "Жизнь одна", "Кто, если не мы", "Мигранты" и некоторым другим. Однако теперь с ее именем связано и печальное событие.

Недавно СМИ сообщили, что из апартаментов на Новом Арбате выпал молодой мужчина. Его личность обнародована не была. Известно, что пострадавший выпал с балкона на четвертом этаже. Мужчина получил многочисленные травмы, но остался в живых. Его госпитализировали.

Выяснилось, что пострадавший выпал из квартиры, которая является собственностью актрисы Татьяны Яковенко. Мужчина оказался приятелем наследника артистки. Точная причина трагедии пока уточняется, но известно, что перед происшествием компания употребляла алкоголь и запрещенные вещества.

По словам друзей, которые также присутствовали в квартире в момент происшествия, сыну артистки стало плохо. Он сообщил им, что хочет спать и отправился в соседнюю комнату с балконом. Вся компания осталась отмечать на кухне. В какой-то момент они услышали, как открывается дверь, но не предали этому никакого значения. Позднее приятели решили проверить, как чувствует себя мужчина, но в комнате его уже не оказалось.

Напомним, Татьяна Яковенко окончила театральное училище имени Б. В. Щукина. Практически сразу после училища она стала актрисой Театра на Покровке, где работает и сейчас. Также она участвовала в экранизации сказок для передачи "Спокойной ночи, малыши". С 1998 года артистка вела программу "Пальчики оближешь" на телеканале "ТВ-6".

