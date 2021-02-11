"Похоронили": россияне оплакивают Малиновского после отдыха с Лазаревым

Недавно в популярном блоге исполнителя Алекса Малиновского начали появляться странные комментарии. Пользователи активно соболезновали его близким и писали R.I.P.

Певец был шокирован увиденным. Сначала он принялся удалять странные сообщения, однако потом решил поинтересоваться, что же произошло. Артист провел небольшое расследование и выяснил, кто является источником неприятных сплетен.

Отойдя от странного происшествия, он настроился на позитивный лад и записал обращение к поклонникам. Музыкант посчитал своим долгом успокоить всех неравнодушных. На видео он уже не выглядит расстроенным и искренне смеется над событием.

Артист сообщил, что со вчерашнего дня его "директ" и комментарии под постами пестрят одними и теми же сообщениями. Подписчики засыпали его трогательными посланиями и аббревиатурами R.I.P. Алекс отметил, что сначала посчитал все это какой-то наглостью и желала людям, пишущим такое, "чтобы у них отсохли руки". Однако потом он выяснил, что СМИ в очередной раз опубликовали странные заголовки с его именем, а затем и вовсе написали, что его похоронили.

Алекс Малиновский подчеркнул, что он жив, здоров и чувствует себя прекрасно. Также он сказал, что его смерти недоброжелатели не дождутся. Напомним, недавно артист провел отпуск в компании своего близкого друга и коллеги Сергея Лазарева. Они вместе отправились на Бали. Там их ждали увлекательные приключения, которыми оба с радостью делились в своих блогах в "Инстаграм".

