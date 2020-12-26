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Шоу-бизнес

"Развеяло все сомнения": Лазарева застукали на отдыхе с Малиновским

Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Сергей Лазарев снова угодил в гей-скандал. На сей раз певца заметили на Бали вместе с другом и, предположительно, любовником Алексом Малиновским.
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Ранее приятели уже отдыхали на пару в США. В Сети давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Сергей Лазарева. Теперь же они подогрелись новым путешествием певца и телеведущего.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Как пишет издание Paparazzi.ru, чета может находиться на Бали. Такое предположение появилось после того, как Алекс Малиновский поделился в соцсети публикациями с райского острова. На некоторых из них удалось увидеть человека, очень похожего на Сергей Лазарева.

По мнению автора статьи, как бы "завидный холостяк" ни скрывался, а в "Сторис" своего друга все же угодил, "что и развеяло все сомнения". Примечательно, что ранее ходили слухи о том, что телеведущий и исполнитель поженились в одной из европейских стран.

Напомним, в 2019 году Сергей Лазарев отправился в Майами вместе с Алексом Малиновским, что стало поводом для новых сплетен о личной жизни певца. А в этом году пара снова провела отпуск вместе, но уже в Сочи.

Как писали "Дни.ру". сам певец высмеивает слухи о своей личной жизни. Он воспитывает двоих детей – шестилетнего Никиту и двухлетнюю Анну.

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Автор: 26 декабря 2020, 10:17 Источник: Paparazzi.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Виталий Уткин
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Нельзя выходить из состояния любви, осуждая кого-то — в этом суть. Идёт ЭВОЛЮЦИЯ сознания.
Наша человеческая задача состоит в том, чтобы стать лучше, это достигается преодолением себя через усилия.
Богу важно - куда движется человек. Именно так мы сливаемся: или с «соблазнами» материальной жизни — или с Творцом, Бог отслеживает, что выбирает человект— совершенствование или деградацию.

Те, кто пренебрежительно относятся к кому-то, гарантированно получат в следующий раз ту судьбу, причём в социальной среде той степени примитивизма, чтобы сполна испытать на себе это же пренебрежение.
Гость
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А.как вы хотели!П..доры вонючего государства должны долбится в ж...пу на Бали!Ну не работяги же!Россиянская в ж...ппу проходная элита!
Гость
Ответить
Еще один голубь нарисовался в голимом Российском педошоубизнесе.Поздравлям,в полку гомиков пополнение...
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