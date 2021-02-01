У покойного "человека-амфибии" нашелся вышедший из тюрьмы сын

Не было, наверное, мальчишки в СССР 1960-х, который не знал бы песни "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" и не обожал бы тайно прекрасную Гуттиэре.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье будущего контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева. Отец Владимира знал три иностранных языка – английский, немецкий и китайский, прошел Великую Отечественную войну и был ранен. Мать Коренева родилась в Крыму.
Владимир Коренев больше всего запомнился телезрителям по роли человека-амфибии. Отважный и романтичный Ихтиандр с огромными как пропасть глазами завораживал всех девушек Советского Союза.
С 1961 года Владимир Коренев жил в браке с Алевтиной Константиновой. Но как стало известно, перед свадьбой он встречался с другой девушкой, которая родила ему сына Алексея.
В 1989 году вышел в эфир телерепортаж о том, что сын Коренева осужден как член ОПГ. Через несколько лет Алексея нашли мертвым в лесу. Его убили. О трагедии вспомнила в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" бывшая жена Алексея Вера.
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