"Буду петь хоть под открытым небом": Аните Цой запретили выступать по особому распоряжению Кремля

5 и 6 февраля в Кремлевском дворце должен был состояться юбилейный концерт Аниты Цой. Певица к нему долго готовилась – шились дорогие костюмы, делались декорации. Но обстоятельства оказались сильнее.

В Москве продолжат действовать коронавирусные ограничения. Увы, до конца они не сняты. Поэтому проведение концерта на главной сцене страны Аните Цой запретили.

"Мы до последнего момента надеялись, что сможем встретиться со зрителями на моем шоу "Пятый океан" в преддверии важной личной даты, – вздыхает Анита. – Но, к огромному сожалению, из-за всей сложившейся ситуации, Кремлевский Дворец не отрыл свои двери для зрителей".

"Я – оптимист, и раздавленные клопы для меня всегда пахнут французскими духами, – продолжает певица. – Вместе с командой, с которой мы больше года готовим наше юбилейное шоу, мы нашли выход и из этой ситуации. И наша встреча, как я и обещала, обязательно состоится! Вы увидите "Пятый океан" по телевизору! Я обещала, что свой юбилей, мои 50 лет мы проведем вместе обязательно. И не важно, где вы находитесь. Телеканал НТВ в ночь с 6 на 7 февраля покажет "Пятый океан". Начало трансляции по московскому времени в 00:10".

Но шанс увидеть живое выступление Цой остается. "Мы перенесли дату нашей встречи в Кремле на 1 октября 2021 года. И даже если что-то снова пойдет не так, я устрою концерт под открытым небом, и приму в свои объятия всех желающих увидеть наше потрясающее музыкальное действ", – поклялась Анита.