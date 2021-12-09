Известный артист раскрыл детали кровавой бойни в московском МФЦ

Трагедия случилась 7 декабря. Отставной военный открыл стрельбу из самодельного пистолета по посетителям МФЦ. Были убиты двое и ранены четыре человека, среди которых и ребенок.
Полицейским удалось нейтрализовать преступника. Помог им в этом Илья Артамонов. Артист пришел в МФЦ по своим делам и стал свидетелем происшествия. Когда он подавал документы инспектору, в офисе раздалась пожарная сирена.
Инспектор выскочил в коридор, где свидетели бойни указали ему на мужчину, который быстро уходил из здания. Он хотел скрыться на велосипеде, но его догнал инспектор, с которым у преступника началась борьба. Илья Артамонов рассказал, что инспектор закричал, что у мужчины был пистолет.
Актер в тот момент понял, что если не придет на подмогу, Глазов может перестрелять еще много людей. Илья Артамонов помог скрутить стрелка. Артист вспомнил, что у нападавшего заклинил пистолет. Он считает, что если бы оружие не заклинило, то его бы уже не было в живых.
Стрелок был задержан в невменяемом состоянии. Как писали "Дни.ру", мужчина говорил о пандемии и "мировом заговоре".
Ему назначат
психолого-психиатрическую экспертизу.