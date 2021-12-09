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Шоу-бизнес
Известный артист раскрыл детали кровавой бойни в московском МФЦ

Известный артист раскрыл детали кровавой бойни в московском МФЦ

Актер театра Российской армии Илья Артамонов поведал о том, что помог стражам порядка скрутить преступника Сергея Глазова, стрелявшего в людей в МФЦ "Рязанский".
прочитано 331 раз

Трагедия случилась 7 декабря. Отставной военный открыл стрельбу из самодельного пистолета по посетителям МФЦ. Были убиты двое и ранены четыре человека, среди которых и ребенок.

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Полицейским удалось нейтрализовать преступника. Помог им в этом Илья Артамонов. Артист пришел в МФЦ по своим делам и стал свидетелем происшествия. Когда он подавал документы инспектору, в офисе раздалась пожарная сирена.

Инспектор выскочил в коридор, где свидетели бойни указали ему на мужчину, который быстро уходил из здания. Он хотел скрыться на велосипеде, но его догнал инспектор, с которым у преступника началась борьба. Илья Артамонов рассказал, что инспектор закричал, что у мужчины был пистолет.

Актер в тот момент понял, что если не придет на подмогу, Глазов может перестрелять еще много людей. Илья Артамонов помог скрутить стрелка. Артист вспомнил, что у нападавшего заклинил пистолет. Он считает, что если бы оружие не заклинило, то его бы уже не было в живых.

Стрелок был задержан в невменяемом состоянии. Как писали "Дни.ру", мужчина говорил о пандемии и "мировом заговоре". Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Автор: 9 декабря 2021, 18:45 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость918561
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кому известный??? просто молодец..артист-не артист! человек хороший
Гость913289
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Спектр артисту, браво!
Гость918561
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почему удаляете комментарии???????
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