Сердце не выдержало: Рудинштейн перед смертью умолял о прощении

Марк Рудинштейн был постоянным участником популярных ток-шоу, где высказывался по самым резонансным и острым вопросам. Его оппонентом там часто выступал журналист Денис Сорокин, которого считают одним из самых колоритных и эксцентричных экспертов на экране. Споры случались очень жаркие, голосовые связки часто не выдерживали, нервы были на пределе. А после последней стычки в студии у Рудинштейна не выдержало сердце...

"Мы виделись с Рудинштейном буквально за пару дней до того, как он попал в больницу на съемках телешоу, – смахивает скупую мужскую слезу Сорокин. – Этот эфир оказался последним в жизни Марка. Отношения у нас с ним были, мягко говоря, напряженные".

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"Марку не нравилась моя позиция по некоторым вопросам, мне – его. Когда он нападал на меня в эфире телешоу, я всегда ему отвечал примерно одно и тоже: "Не вам учить меня жизни, я похождения своих друзей в книгах не описываю". Марк очень всегда злился, когда слышал эти слова", – вспоминает Денис.

В тот роковой день, как вспоминает Сорокин, Рудинштейн был очень слаб, почти не говорил во время записи программы, что ему было несвойственно. "После эфира признался: "Неважно себя чувствую. Сил нет", – вздыхает Денис. – Он подошел ко мне, попросил жить мирно и никогда не говорить больше о скандальной книге про артистов, которую он написал. "Ты же понимаешь, что это подстава", – объяснил он. Это сейчас я понимаю, что он, видимо, предчувствовал свой скорый уход. Наверное, хотел, чтобы на него никто не держал зла".

Денис Сорокин не был на похоронах продюсера. "Слишком тяжело видеть его в гробу, слишком непривычно, – пояснил он "Дни.ру". – При всем моем отношении к Марку Григорьевичу, я считаю его выдающимся шоуменом и продюсером!"

Напомним, знаменитый советский и российский продюсер, актер и режиссер перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.