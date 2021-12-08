Грызня в 11 лет: Ярмольник выдохнул после смерти Рудинштейна

При жизни Марк Рудинштейн невзлюбил Леонида Ярмольника. Мужчины враждовали очень долго.

Задолго до кончины Марк Рудинштейн заявил, что Леониду Ярмольнику не место на его похоронах. В 2010 году основатель "Кинотавра" дал актеру нелестную характеристику, называя его "профессиональным плакальщиком".

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Марк Рудинштейн считал, что Леонид Ярмольник посещает траурные церемонии, вызывая неприязнь. Кинорежиссер не скрывал отвращения к артисту. Из-за этого между мужчинами возникла перебранка — грызня в 11 лет. Конфликт исчерпала неожиданная смерть Марка Рудинштейна.

Проводить легенду в последний путь пришли немногие. Естественно, визита на похороны Леонид Ярмольник решил избежать. Журналисты сумели выведать реакцию актера на уход Марка Рудинштейна из мира живых.

"Ни слова не скажу, ни слова... Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться..." — поведал артист в интервью.

Судя по всему, Леонид Ярмольник выдохнул после кончины своего оппонента — ему больше не нужно искать оправдания действиям и выискивать хитроумные ответы на выпады Марка Рудинштейна. Скандальную шумиху актер решил свести на нет.

Как сообщил Леонид Ярмольник, в СМИ обсуждают далеко не все подробности конфликта, а важные моменты журналистам просто неизвестны. "Для меня просто не будет интереса говорить", — выразился неприятель Марка Рудинштейна.