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Шоу-бизнес
В Сети появилось предсмертное видео Рудинштейна: Достойно проходил испытания

В Сети появилось предсмертное видео Рудинштейна: Достойно проходил испытания

Александр Бенхин поделился свежим видео, на кадрах которого Марк Рудинштейн предстал незадолго до смерти.
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Почти каждый день Россию сотрясают страшные новости об уходе легенд, творческих глыб и целых эпох отечественного шоу-бизнеса, театра, кино. На днях не стало кинокритика и основателя "Кинотавра" Марка Рудинштейна.

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В начале осени он переболел коронавирусом, после чего у него начали вылезать хронические "болячки". Ему сделали коронарное стентирование, а в ноябре он угодил в больницу с инфарктом.

Марк Рудинштейн умер с больнице после нескольких проведенных в коме дней, не приходя в сознание. Его разбил инсульт, врачи сделали все возможное, но спасти легенду не удалось. Кинокритику было 75 лет.

Коллеги и фанаты вспоминают Марка Рудинштейна добрым словом и выражают соболезнование его родным. Звездный адвокат Александр Бенхин опубликовал в своем аккаунте видео, которое было снято незадолго до смерти Марка Рудинштейна. На кадрах он сидит в кругу коллеги. молчаливо смотрит в одну точку. Среди присутствующих на встрече была также вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

"Человек он был очень интересный, креативный и нестандартный. Судьба у него тоже была нелегкая, но он очень достойно проходил все испытания. Очень жалко, что лучшие уходят так рано. Да будет благословенна память о нем", – написал Бенхин.

8 декабря в Доме кино состоится прощание с Марком Рудинштейном. Его тело кремируют.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 15:14 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

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