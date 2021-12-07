"Живая и горячая": заговоривший о женитьбе Цискаридзе приласкал "чучело"

На мероприятии в отеле "Метрополь" помимо звезд присутствовали главные редакторы журнала разных лет, а также партнеры издания.
Николай Цискаридзе появился на вечере в бархатном синем пиджаке, рубашке с бабочкой и в черных узких брюках. Его как всегда украшала роскошная шевелюра и лучезарная улыбка. Балетмейстер блистал перед камерами и позировал. Фото с события он показал в своем "Инстаграм".
В серии снимков были также и архивные, на которых Цискаридзе красовался на обложках разных выпусков журнала.
На одном из фото Николай Цискаридзе предстал с лебедем-шипуном, обвивающимся вокруг его шеи. Такоеже фото есть у голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Фанаты написали, что с возрастом Цискаридзе становится только краше.
Некоторые же злобно отметили, что на фото был не лебедь, а всего лишь чучело, а этот "синий потрепанный пиджак" Цискаридзе надевает уже который год подряд. Однако это всего лишь домыслы.
"Птица живая, послушная и, по словам Цискаридзе, очень горячая", — писал главный редактор журнала Игорь Гаранин в своем микроблоге.
"Прекрасный мужчина! Правда почему-то всегда в этом бархатном пиджачке… Он потертый уже, наверное", – отметила подписчица.
Напомним, недавно Николай Цискаридзе философски размышлял о том, какой должна быть идеальная жена. Эти мысли дали повод поклонникам задуматься о том, что 47-летний балетмейстер решил наконец жениться.