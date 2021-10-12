Скрытного Цискаридзе засняли в объятиях известной балерины: Нежно люблю

В личном блоге Николая Максимовича появились новые фото. На кадрах он предстал в объятиях балерины Жанны Аюповой. Сегодня Народная артистка России, художественный руководитель Академии русского балета имени Вагановой празднует свой 55-ый день рождения. Артист балета отметил, что он благодарен коллеге за то, что в свое время она вывела его на сцену Мариинского театра.
По словам Николая Цискаридзе, он много лет восхищался артисткой, наблюдая за ее развитием в драматических ролях. Он отметил, что, когда стал ректором Академии, тут же пригласил ее стать первым проректором. Другие кандидатуры даже не рассматривались. "Так и служим во славу русского балета", – написал он.
Артист балета подчеркнул, что время летит невероятно быстро, но он желает им обоим сохранить стремление к творчеству и новые идеи. В конце послания он обратился к Жанне Аюповой. "Жанночка! Нежно люблю", – написал Николай Максимович.
Публика поддержала Николая Цискаридзе. Комментаторы поздравили артистку с юбилеем и оставили множество теплых пожеланий. Особенно сильно их впечатлили кадры. "Какие же вы красивые", "С ума сойти, просто прекрасные люди", "Бесподобные", "Всегда восхищаюсь", "Какие милые", – прокомментировали пользователи.
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