Неофициальная жена и дети от прошлых отношений: кому достанется богатое наследство Рудинштейна

Вдова Марка Рудинштейна не являлась его официальной женой.

5 декабря в Москве умер российский кинокритик и создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет. Последние дни он находился в коме и скончался от инсульта не приходя в сознание. Осенью этого года кинокритик перенес коронарное стентирование, через месяц у него случился инфаркт. Здоровье летело под откос, и в итоге организм звезды не выдержал.

Марк Рудинштейн многого добился в своей жизни и успел нажить богатое имущество. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, кому достанется наследство Рудинштейна с учетом всех нюансов. По словам правозащитницы, основная претендентка – это вдова кинокритика Наталья, с которой он прожил в браке 20 лет, а также его дети. Такая расстановка приоритетов будет возможно в том случае, если Рудинштейн не оставил завещания.

Напомним, Марк Рудинштейн три раза женился. От первого брака у него есть дочь, которая тоже будет претендовать на наследство. Основное имущество он нажил вместе с последней своей женой. Она и является одной из главных претенденток на имущество. Однако есть одна неприятная деталь в сложившейся ситуации – пара не была расписана официально.

"Все нажитое в браке Марка Григорьевича с супругой является их совместной собственностью", – заявила адвокат.

Теперь Наталье придется доказывать свои права на наследство Марка Рудинштейна через суд.