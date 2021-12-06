"Какую-то бумажку подписывать заставляют": Рудинштейну подсунули договор

Смерть 75-летнего Марка Рудинштейна потрясла его коллег по шоу-бизнесу. Блогер Вадим Манукян поделился воспоминаниями о продюсере.

Создатель кинофестиваля "Кинотавр" запомнился многим как обаятельный человек с широкой душой, сделавший многое для российского кинематографа. Однако Марк Рудинштейн мог быть и резким, когда в общении или поведении с ним переступали границы.



Вадим Манукян рассказал, как они познакомились с артистом. Это случилось на запуске нового телепроекта. Подробности шоу держались в тайне. Блогер отметил, что, проходя мимо него, Марк Рудинштейн сказал: "Они меня какую-то бумажку подписывать заставляют".

Кинокритик направлялся на запись передачи, а за ним бежала продюсер и умоляла подписать договор о неразглашении. Это нужно было для того, чтобы каналы-конкуренты раньше времени не узнали о выходе проекта.

Марк Рудинштейн жестко ответил девушке. Он заявил, что не получает от телеканала за участие в программе никаких гонораров, поэтому не собирается ничего подписывать. Блогер добавил, что ему печально понимать, что из приглашенных в тот день на шоу гостей Марк Рудинштейн стал уже третьим, кто покинул этот свет.

Вадиму Манукяну продюсер запомнился масштабом своей личности. Он выразил соболезнования родным и близким Марка Рудинштейна. Напомним, Марк Рудинштейн умер 5 декабря от болезни сердца.