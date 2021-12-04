Утка с яблоками и апельсинами: новогодний рецепт от Марии Кожевниковой

Утку в глазури по рецепту звезды "Универа" приготовить довольно легко: ингредиентов для этого блюда нужно немного и никакой предварительной подготовки не требуется, поэтому справиться сможет практически любая хозяйка.
Ингредиенты
Утиные ножки – одна упаковка, 2-3 апельсина, 2-3 яблока, 1 лимон, мед, оливковое масло, соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления
1. Утиные ножки необходимо посолить и поперчить, а затем обжарить на сковороде с предварительно разогретым оливковым маслом до золотистой корочки.
2. Пока жарится утка, подготавливаем фрукты: апельсины режем на крупные дольки, яблоки – на половинки.
3. На дно формы для запекания укладываем нарезанные апельсины, сверху обжаренную утку, вокруг раскладываем половинки яблок.
4. Запекаем утку при температуре 180 градусов в течение примерно 45 минут. Время выпекания может зависеть от массы птицы. Принято считать, что на каждые 0,5 килограмма утки нужно 30 минут времени.
5. Пока утка печется, готовим глазурь. Для этого смешиваем мед и сок из половины лимона. Примерно за 10 минут до готовности блюда поливаем птицу и фрукты глазурью.
Праздничная ароматная утка в глазури по рецепту Марии Кожевниковой готова!
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