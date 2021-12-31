Анна Шатилова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Легендарная диктор подготовила для наших читателей громкое поздравление с Новым годом.



Знаменитая российская теле– и радиоведущая, бывшая диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова обратилась к читателям "Дни.ру" с праздничной речью. Народная артистка РСФСР была немногословна.

"Поздравляю всех с Новым годом! Счастья вам, дорогие друзья!", – сказала Шатилова.

Стоит отметить, что Анна Шатилова уже не в первый раз передает гражданам свое поздравление с Новым годом. В начале декабря 83-летняя артистка оглашала номинантов и лауреатов российской национальной музыкальной премии "Виктория". При этом ее соведущим был знаменитый 33-летний рэпер ST, с которым Анна Николаевна легко нашла общий язык несмотря на полувековую разницу в возрасте.

Тогда Шатилова призналась, что 2021 год изрядно испортил ей настроение из-за "дурацкой" пандемии коронавируса, однако на грядущий год радиоведущая возлагает большие надежды. Шатилова пояснила, что она родилась в 1938 году, который, как и предстоящий 2022 год, является годом тигра. Со сцены она с теплотой пожелала зрителям быть "живыми и здоровыми".

Однако на мероприятии не обошлось без курьезов. Раздавая пожелания своим сынам и внукам, Анна Шатилова случайно пожелала здоровья своему мужу Алексею, который умер еще в 2008 году. Но через мгновение артистка осознала ошибку, шутливо одернула себя и извинилась перед слушателями.