Митя Фомин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Звездный холостяк Митя Фомин передал вам праздничное послание. Артист произнес поздравление с Новым годом специально для читателей "Дни.ру".

Фронтмен группы Hi-Fi прожил немало ярких дней в уходящем году. В самом начале 2021-го Митя Фомин собирал деньги на лечение страшной болезни, а потом собирался заводить ребенка от Любови Успенской, мелькал голышом перед камерой, умерил тягу к плотским утехам и даже поцеловал мужчину. Наконец, остановившись в предновогодней суете, артист выдал поздравление с Новым годом, чтобы вам было приятно.

На одном из светских мероприятий Митя Фомин подошел к стенке подальше от шумных коллег и выпалил душевную речь. Модник слегка прикрыл глаза темными очками и кокетливо бросал в сторону косые взгляды.

"Друзья, всем привет! Меня зовут Митя Фомин. Я поздравляю всех читателей "Дни.ру" с Новым 2022 годом. Как известно, огненного быка или огненного тигра. Значит, это мой год, я родился в год тигра. Я желаю, чтобы год для вас становился гораздо более притягательным, богатым, здоровым, чем предыдущий. Будьте счастливы!" — выразился артист. Поздравление с Новым годом у певца получилось весьма оригинальное.

Напомним, что многие звезды решили преподнести вам добрые пожелания в честь праздника. Юлия Пересильд, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте и другие артисты тоже записали для вас поздравление с Новым годом.

