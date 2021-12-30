Мария Вебер и Ираклий Пирцхалава поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

До Нового года чуть больше суток, все уже обмениваются поздравлениями с наступающим праздником. По этому случаю Мария Вебер и Ираклий Пирцхалава обратились к читателям "Дни.ру".

Маша Вебер известна широкой публике по группе "Тутси", а с 2016 года артистка занимается сольной карьерой. До этого артистка успела принять участие в "Фабрике звезд". Ираклий Пирцхалава выступает под псевдонимом Иракли, среди его хитов нашумевшая песня "Лондон-Париж".

Ираклий и Маша вместе участвовали в третьей "Фабрике", после чего уже долго сохраняют хорошие отношения. Артист участвовал в шоу "Танцы со звездами", в 2004 году получил свой первый "Золотой громофон".

Артисты активно выступают, дают сольные концерты, а помимо этого, успевают заниматься социальными сетями. Пирцхалава регулярно рассказывает подписчикам о своем творчестве и делится кадрами из жизни. Мария тоже успевает уделять внимание блогерской деятельности.

В 2021 году Иракли получил пятую престижную награду "Золотой громофон". Об этом он тоже сообщил своим поклонникам через "Инстаграм". На фото он стоит вместе с Машей Вебер и золотой статуэткой. Как раз на торжестве звезды и передали привет читателям "Дни.ру". Артисты поздравили зрителей с Новым годом, пожелали главного, по их мнению. "Будьте счастливы и здоровы", – практически хором сказали Мария и Ираклий.