Похудевшую на 45 килограммов после развода Адель не узнали без макияжа

Певица Адель рассталась с бизнесменом Саймоном Конецки, от которого у нее есть девятилетний сын Анджело, в 2019 году. После развода артистка сильно изменилась. Она сбросила вес на 45 килограммов и заметно похорошела.
На днях Адель показала, как выглядит без макияжа. Певицу не узнать, настолько она свежа. По словам Адель, после скандала с бывшим мужем она смогла избавилась от комплексов и теперь не боится показывать настоящие снимки без ретуши.
В своем аккаунте Адель показала кадры съемок телешоу визажиста Никки де Ягер. Поклонники восхитились красотой и преображением Адель. Многие отметили, что артистка не стесняется несовершенств своей кожи, и это делает ее еще более привлекательной.
Ранее в интервью Опре Уинфри Адель рассказала, что чувствовала вину из-за своего рухнувшего брака. Она считала, что поторопилась с замужеством.
С детства Адель мечтала об идеальной семье и была уверена, что сможет создать именно такую. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее.
Впрочем, после скандального развода карьера и жизнь Адель пошли в гору. Она обзавелась новым возлюбленным и выпустила новый альбом.