Издевался и выгонял из дома: всплыла страшная правда от дочери Белохвостиковой и покойного Наумова

Советский и российский режиссер Владимир Наумов умер 29 ноября в возрасте 93 лет. Его дочь Наталия Наумова, рожденная актрисой Натальей Белохвостиковой не успела оправиться от трагедии, как на нее обрушилась новая беда. Муж Наумовой развернул на нее нее и всю семью травлю. Актриса, которая родила от тирана ребенка, подала на развод и написала заявление в полицию.
Наумова рассказала журналистам, что муж издевался, пиарился на ее близких и выгонял из дома ее мать. Проблемы в паре начались после рождения ребенка. С началом пандемии ситуация усугубилась.
"Общаться с Алексом становилось все труднее, особенно после серьезной болезни отца этим летом, когда я была вынуждена проводить много времени в больницах", – рассказала Наталия.
Актриса добавила, что помимо больного отца на ней был ребенок, ведь услугами няни она не пользовалась. Муж Алекс не помогал ей и всячески притеснял все это время. Когда Наталия отвозила больного режиссера Владимира Наумова в больницу, муж звонил и требовал приехать заняться их годовалым ребенком, так как сам не справлялся.
Все закончилось враньем и клеветой, которую Алекс распространял о ней в Сети. Мужчина втянул в скандал и тещу, советскую актрису Наталию Белохвостикову, которая живет в Тарусе. Последней каплей стало то, что он поднял руку на нее в присутствии ребенка.