"Осуждать нельзя": Билан закатил вечеринку во время похорон Градского

Российский певец Дима Билан не перестает удивлять своими поступками. Некоторое время назад артист провинился, сорвав выступление из-за чрезмерного употребления алкоголя. Потом певец раскаивался в содеянном и жаловался на тяжелую жизнь.
Свое пьянство накануне концерта он объяснял переживаниями за здоровье Александра Градского. Дима Билан уверял, что был сильно обеспокоен состоянием коллеги, поэтому не смог держать себя в руках. Музыкант ушел из жизни как раз в тот период.
После такого смелого заявления артиста ждали на прощальной церемонии с покойным, но он на ней так и не появился. Наконец, спустя время, Дима Билан поведал, чем занимался в день похорон Александра Градского.
Певец неслучайно плюнул на панихиду, поскольку у него были важные дела. Пока другие рыдали в трауре, исполнитель хита "Невозможное возможно" закатил продолжительную вечеринку с веселыми песнями — снял две новогодние программы.
Дима Билан нисколько не жалеет о своем времяпровождении. Он считает, что человек сам волен решать, что ему делать и как быть. "Вообще никого осуждать нельзя. Каждый воспринимает смерть по-разному", — выдал артист.
Напомним, певец признался, что не может останавливать себя при распитии спиртного. Дима Билан поведал, что больше всего любит коньяк.