Отрезала кожу, сделала восемь абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон

Артистка не смогла найти счастья в личной жизни и вынуждена подрабатывать, чтобы прокормить себя и сына

В 80-х и 90-х годах Алиса Мон была настоящей звездой. В свое время легендарный хит певицы "Алмаз" покорил огромное количество слушателей, а сама исполнительница создавала впечатление счастливой женщины. Сейчас артистке 57 лет. Она до сих пор выходит на сцену, но о былой популярности может только мечтать. К тому же, ее жизнь сложилась не так гладко, как казалось многим поклонникам.

Певица не раз сталкивалась с трудностями не только в карьере, но и в личной жизни. С первым мужем, гитаристом группы "Лабиринт" Василем Марининым, звезда разошлась меньше чем через год. А второй супруг, композитор и продюсер той же самой группы Сергей Муравьев, и вовсе принес артистки немало страданий. В этом браке Алиса Мон столкнулась с жуткими побоями, унижениями, скандалами и жгучей ревностью со стороны мужа. Лучше не стало, даже когда у супругов родился сын Сергей.

Певице чудом удалось сбежать от тирана, который продолжал зверствовать и не давал ей общаться с ребенком, запирая жену в отдельной комнате. Исполнительница развелась с Муравьевым уже 20 лет назад, но в ее жизни до сих пор не появился достойный спутник, с которым она могла бы создать крепкую семью. За свою жизнь артистка сделала около восьми абортов и обзавелась только одним наследником.

Сергей, которому уже перевалило за 30 лет, до сих пор живет вместе с матерью. Мужчина пошел по ее стопам и начал писать музыку, однако это занятие пока не приносит ему денег. Алиса Мон уже и не надеется, что когда-нибудь сможет понянчить внуков. Единственный брак ее сына развалился из-за его сложного характера, хотя артистка даже сама платила за съемное жилье молодоженов.

Удивительно, что исполнительница хита "Алмазы" до сих пор не смогла устроить личную жизнь. Алисе Мон удалось сохранить не только красоту, но и стройную фигуру. Как рассказала певица журналистам "Пятого канала", она не ограничивает себя в питании, а из физических нагрузок в ее жизни есть только плавание. Однако над лицом артистки в свое время поработали профессионалы. Звезда призналась, что делала блефаропластику и удалила лишнюю кожу на шее.

Несмотря на то, что певица не оставила карьеру и до сих пор выходит на сцену, она не может похвастаться финансовым благополучием. Ведь кроме себя, ей нужно обеспечивать еще и сына. Особенно остро звезда стала нуждаться в деньгах, когда концерты оказались под запретом из-за пандемии. Так Алиса Мон вынуждена постоянно искать себе подработку.