20 лет одиночества: Зверски избитая Алиса Мон стала феминисткой

Звезда 90-х Алиса Мон рассекретила личную жизнь. Артистка не смогла найти вторую половинку.

Исполнительница хита "Алмаз" выглядит потрясающе. Красивая стройная брюнетка не растеряла природной харизмы и ловко покоряет публику на вокальных телепроектах. Звезде удалось снова заявить о себе после долгого перерыва в карьере, да только на любовном фронте она потерпела полное поражение.

В прошлом Алиса Мон неоднократно рассказывала, как муж Сергей Муравьев наносил ей зверские побои до синяков и похищал ребенка. Звезда развелась с супругом 20 лет назад, но за долгие годы так и не сумела обрести любимого человека. Все это время певица живет одна и не гонится вслед за мужчинами. "Думаю, по всем признакам я феминистка", — призналась артистка.

Тем не менее знаменитость допускает, что в ее жизни появится подходящий партнер. Она искренне надеется, что "нормальные мужики еще не перевелись". Алиса Мон даже продумала план, по которому будет действовать, когда на горизонте появится тот самый. Брюнетка намерена продемонстрировать кавалеру остатки своей женственности, а силу и независимость спрятать куда подальше.

Алиса Мон не ждет прекрасного принца, довольствуясь одиночеством. Она считает, что ни один мужчина в мире не стоит того, чтобы без него горевать. Звезда уверена — если суждено, значит, у нее появится избранник, а на нет и суда нет.