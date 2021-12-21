"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала

В понедельник 20 декабря сетевом блоге передачи "Вечерний Ургант" появилась неожиданная новость. Представители проекта заявили, что выпуск шоу с ведущим Иваном Ургантом переносится на другой день. Причем известие поступило зрителям только за полтора часа до того времени, когда программа обычно выходит в эфир.
В "Инстаграм" поднялась шумиха — народ бросился выяснять, почему популярный проект с выдающимся шоуменом временно удалили с Первого канала. Оказалось, повод для этого был — на канале проходила трансляция двухчасового праздничного концерта. Мероприятие было приурочено ко Дню работника органов безопасности России.
Однако некоторые пользователи Сети решили, что Иван Ургант кому-то не угодил своими шутками, вследствие чего возникли санкции. Как результат, появились ироничные комментарии о телеведущем. "Арестовали?", "За что?", "Объявили иноагентом?", — юмористически выразилась всполошенная публика.
Напомним, некоторое время назад программа "Вечерний Ургант" меняла название. Это произошло после смерти бабушки Ивана Урганта — актрисы Нины Ургант. Женщина ушла из жизни 3 декабря. Шоумен изменил наименование проекта на один вечер в память о покойной родственнице, потому что очень ее любил.