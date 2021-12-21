"Могут повязать прямо здесь": объявленная в розыск Агурбаш не отступилась от принципов

Телеканал Fashion TV вручил награды самым стильным людям Москвы. Среди присутствующих в шикарном бальном зале отеля The Ritz-Carlton была и заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш.

Ее появление в самом центре Москвы, у стен Кремля, оказалось для многих неожиданным. Все ведь знают, что в родной Синеокой на певицу завели сразу два уголовные дела по части 3 статьи 130 УК ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и по части 2 статьи 368 УК ("Оскорбление президента"). Белорусские власти направили в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности – исполнительнице грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Писали, что звезду уже якобы вызывали на допрос в московский отдел полиции. Но певице на это плевать. Дело все в том, что Агурбаш уже много лет является гражданкой России. И экстрадиция ей не грозит, потому что наша страна не выдает своих граждан.

"Я душой и сердце с народом Беларуси, а народ – со мной, – заявила артистка "Дни.ру". – Поэтому все эти гонения мы переживем! Главное, с честью, совестью и достоинством вынести испытания. Хотя я знаю, что меня прямо тут могут и повязать (улыбается)".

Впрочем, певица меньше всего хочет об этом думать. У нее сегодня такая наполненная и интересная жизнь, что голова занята другим. "Сейчас с Александрой Тарловской мы запустили наш бренд-бенд – соединили творчество и и бизнес, – радуется Анжелика. – Когда я выпускала изделия из меха, теперь вся эта история продолжилась – мы выпустили изделия из пальтовой группы. Получается, что теперь я еще и модельер – воплощаю все мечты и идеи в жизнь, а Александра помогает заработать из этого много-много денег".