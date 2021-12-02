"Пусть просто оплатит": Обиженная Сябитова плюнула в российских мужчин

Роза Сябитова поразмышляла об отношениях мужчин и женщин.

Телесваха привыкла радовать подписчиков своего блога длинными рассуждениями на разные жизненные темы. Сегодня в поле ее зрения оказались взаимоотношения в паре. Роза задумалась, почему некоторые мужчины считают, что женщины перестали ценить их старания.

Сябитова уверена, что они виноваты сами. Она буквально плюнула в российских мужчин, которые ждут от своих женщин того отношения, которое дает им мама. "Она не его мама, которая видя расстройство любимого сына, утешает его, целует и гладит", – отметила ведущая. Также она добавила, что недавно прочитала в книге теорию, что к женщине нужно относиться как к "ценному клиенту", искать подходы и взаимодействовать, этот вариант ей близок.

Подписчики охотно согласились с таким мнением, поддержав слова телесвахи. "Да, именно такой подход и нужен женщине со стороны мужчины! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Может проще спросить девушку заранее, что ей надо? Лично мне не нужны сюрпризы от мужа. Пусть просто оплатит, что я выбрала", "Хороший подход по-моему мужчина нашел", "Отличный совет!", "Только это все должно быть взаимно для баланса и гармонии", "Действительно, женщина не должна вести себя как мама", - написали комментаторы.

Ранее Роза Сябитова была обижена тем, что ее спрашивают о Ларисе Гузеевой. После скандала вокруг Валерия Гаркалина и лжи ведущей "Давай поженимся" начались разборки. В итоге Гузеева пропала из виду, о ней спросили ее коллегу, что свахе крайне не понравилось.