"Мужчинки оборзели": Сваха Сябитова списала в утиль низкосортных женщин

Главная сваха страны Роза Сябитова полагает, что успех женщины в личной жизни напрямую связан с ее внешностью. По ее мнению, девицы на выданье отличаются привлекательным обликом, а богатый внутренний мир уходит на второй план.
А вот некрасивых дамочек, которых некоторые называют низкосортными, ведущей обрадовать нечем. Их она практически списала в утиль. Роза Сябитова изучила предпочтения мужчин и поделилась наблюдениями.
Во-первых, представители сильного пола вступают в отношения с красотками, чтобы получить признание на публике — ведь неказистая подружка не притянет завистливых взглядов. Во-вторых, исходящие от дурнушки теплые чувства не могут компенсировать недостатки внешности. Смазливая куколка тоже способна излучать нежность, как пояснила Роза Сябитова.
"Мужчины считают, что отношения с некрасивой женщиной – это приглашение в невроз", — объяснила сваха. По ее словам, успех в личной жизни светит тем барышням, которые способны быть красивыми и привлекательными, даже если природа их обделила.
Россиянки восприняли экспертные выводы в штыки. Роза Сябитова раскрыла главный секрет женского счастья, но нарвалась на критику и подставила под удар представителей сильного пола.
"Мужчинки оборзели. Посмотрели бы сначала на себя, пузатые неухоженные обезьяны", "Куча же мужиков красивых и известных на уродках женаты", — начали спорить недовольные особы.