Стала известна обладательница "Золотого голоса России – 2021"

Организаторы международного фестиваля-конкурса "Золотой голос России – 2021" подвели итоги зрительского голосования, с которым согласились члены жюри. Гран-при фестиваля получила певица из подмосковного Тучково Виктория Бутарева.
Виктория руководит детским коллективом "Театра песни "Чародеи"". На конкурсе она впечатлила слушателей и жюри своим исполнением песни Лайзы Минелли из кинофильма "Кабаре" 1972 года. Приз женщине вручил солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".