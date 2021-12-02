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Шоу-бизнес
Россиян жестко приложили за слова о Глюкозе

Россиян жестко приложили за слова о Глюкозе

Глюкоза поделилась с подписчиками в "Инстаграме" новой фотографией. Стилист Анастасия Стар проанализировала образ певицы.
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В своих социальных сетях Глюкоза предстала перед подписчиками в коротком платье со смелым вырезом на груди. Внешность понравилась далеко не всем. Ненавистники тут же закидали артистку неприятными словами.

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"Никакая. Отстой", "Ну так себе.... Женственности мало", "Все фото хорошо отфотошоплены", "Платье так себе", – не сдержались они.

Однако с мнением поклонников не согласился стилист Анастасия Стар, а также некоторые пользователи Сети. Эксперт буквально разнес хейтеров и объяснил, почему блондинка, по его мнению, выглядит прекрасно.

"Образ Глюкозы не может не восхищать сразу по нескольким причинам: всем бы иметь такое тело; чтобы носить такое платье женщина должна обладать высоким уровнем смелости. Поэтому с мнением подписчиков я не согласна", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия Стар.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)


Она рассказала, что не все девушки могут позволить себе надеть такое облегающее платье. Действительно, оно подчеркивает все достоинства Глюкозы.

"Со стилистической точки зрения подобные изделия считаются ультрамодными. Совершенно не на каждую фигуру и не на каждую женщину. Оно идеально для такого стилистического типа, который называется "звезда" – откровенное, смелое, дерзкое, яркое. Глюкоза относится как раз к такому типу", – заявила Анастасия.

Стилист обратился к комментаторам. По его мнению, знаменитость не виновата в том, что кому-то не понравился ее наряд.

"Острая реакция на артистку и ее образ – это всего лишь вопрос внутренних проработок тех, кто это пишет. Не более", – подытожил он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 09:47 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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