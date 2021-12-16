Подъехали на мотоциклах и открыли огонь: Известную актрису расстреляли на глазах у сына

Звезда криминальных фильмов оказалась в такой же страшной ситуации, что и ее героини.

Актриса и модель Таня Мендоса часто снималась в криминальных драмах, в итоге она сама оказалась жертвой убийц, связанных с наркомафией.

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Трагедия произошла в Мексике. Неизвестные расстреляли 42-летнюю актрису прямо на газах у ее сына, пишет AS Mexico. Все случилось, когда Таня Мендоса привезла сына на спортивную секцию. В этот момент к ней подъехали двое неизвестных на мотоцикле и произвели серию выстрелов. После этого преступники скрылись с места. Актриса скончалась на месте. Все произошла на глазах ее несовершеннолетнего сына. О дальнейшей судьбе мальчика пока не сообщается.

По данным местной полиции, убить актрису могли участники местной наркобанды. В 2010 году Таню Мендосу вместе с супругом и сыном похищали. По некоторым данным, звезда состояла в отношениях с главой наркокартеля Артуро Бельтраном Лейвой. Она иногда пуьликовала его снимки в своих соцсетях и называла его "братишкой".

Сам Лейва погиб несколько лет назад во время перестрелки с правоохранительными органами.

Таня Мендоса снялась в картине "Королева Юга" по мотивам произведения писателя Артуро Переса Риверте, где сыграла королеву международной наркомафии.