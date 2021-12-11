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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сгорела на Мальдивах

Дочь Анастасии Заворотнюк сгорела на Мальдивах

Анна Заворотнюк обеспокоила подписчиков состоянием здоровья.
прочитано 57 раз

Вернувшаяся из Америки дочь Анастасии Заворотнюк решила переквалифицироваться в блогера. Теперь она делится с фолловерами личной жизнью и активно рекламирует все подряд. Ничего не говорит она лишь о состоянии здоровья мамы и о жизни младшей сестры Милы. По ее мнению, родители должны решать, делиться или нет фотографиями детей.

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На прошлой неделе наследница "прекрасной няни" решила улететь от российских морозов в жаркие страны. Выбор ее пал на Мальдивы, куда часто любила приезжать и сама Анастасия. Так, Анна вспомнила, как они всей семьей ловили рыбу. Меньше всего повезло младшему брату Майклу – он поймал коралл.

Однако в этот раз отдых пошел не по плану. Девушка пожаловалась, что сильно пострадала – обгорела во время дайвинга. По словам Анны, она весь день провела на солнце, от лучей которого не помог даже защитный крем. Теперь на теле звездной дочки красуются ожоги.

Анна поспешила узнать у подписчиков, как ей справиться со своей проблемой, ведь кожа начинает изрядно болеть. Фолловеры не отвернулись от блогерши и посоветовали обратиться к администрации отеля. По их мнению, у сотрудников наверняка должна быть чудодейственная мазь.

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Фото: www.instagram.com / anna_zavorotnyuk/
Автор: 11 декабря 2021, 12:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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