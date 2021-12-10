Оказавшаяся в раю Заворотнюк сняла трусы перед камерой

На днях Анна улетела отдыхать на Мальдивы, она активно делится с подписчиками кадрами с отдыха. Девушка призналась, что оказалась в раю, отдых ей очень нравится. Заворотнюк показала поклонникам видео, которые им очень понравилось. Дочь звезды сняла на камеру трусы, шляпу и другие аксессуары, которые красиво разложены на полотенце у бассейна.
"Хотелось бы и владелицу увидеть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очки, лифчик, шляпка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке", "Идеально", "Хочу туда", – написали комментаторы.
Хоть на отдыхе Заворотнюк находится недолго, она уже успела обгореть под жарким южным солнцем. Она сразу же попросила у подписчиков совета, как быстро и надежно избавиться от ожогов. Позже в "сторис" Анна рассказала, что советы ей помогли и поблагодарила подписчиков.
Ранее Анна Заворотнюк подняла в своем блоге тему вегетарианства. Девушка призналась, что любит мясо и не сможет от него отказаться, о многие ее друзья делают это по разным причинам. Подписчики живо поддержали беседу и стали рассказывать о своем отношении к отказу от мясного. Многие поддержали Анну. Отметив, что не могут питаться исключительно растительной пищей.