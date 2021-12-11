"Итоги года у меня не очень хорошие": 76-летний Антонов о тяжелом восстановлении после операции

76-летний Юрий Антонов впервые за долгое время посетил светское мероприятие – выступил на церемонии "Золотого граммофона". И даже удостоил вниманием репортеров, что случается редко.



Летом этого года певец перенес серьезную операцию в одной из больниц Австрии. А месяц назад сообщил, что переболел коронавирусом и находится дома на карантине. И эти болячки омрачили его год.

"Итоги года у меня не очень хорошие, – вздыхает Юрий Михайлович. – В первую очередь. из-за здоровья, ведь у меня солидный возраст, через два месяца (19 февраля – Прим. ред.) исполнится 77 лет!"

"На одном колене я перенес три операции, – делится музыкант. – Комментарии тут излишни. Реабилитация дается сложно, но, как говорится, терпим. Последнюю операцию я делал за рубежом, но восстанавливаюсь здесь".

"Год для всех был неудачный, что там говорить, – заверил Антонов. – Печальный год пандемии и карантина. Это большой удар по профессии, ведь концертов нет, выступлений нет, писать песни тоже не хочется, потому что пандемия и все остальное".

Но артист на теряет оптимизма. "Я надеюсь, что 22-й год будет более удачным, – говорит он. – И поэтому всем людям хочу пожелать крепкого здоровья". Поделился он и планами: "Только что выпустили песню (на "Золотом Граммофоне" он представил дуэты с ЮрКиссом и Лепсом – Прим. ред.), записали ее всего за несколько дней, теперь же готовим новый альбом – пора уже выпустить что-то такое, чтобы понравилось и молодежи, и людям среднего возраста. Пока же буду готовиться к празднику, ставить елку".