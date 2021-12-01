Звездный визажист устроила истерику из-за набранных после операции килограммов

Знаменитость признавалась, что скинуть ненавистные килограммы ей не помогали ни физические нагрузки, ни диеты. Поэтому ради стройной фигуры девушка легла под нож хирурга. Однако результатом она осталась недовольна.
В своем инстаграм-аккаунте визажист поделилась деталями своего преображения. Она и до этого, в прошлом году, честно рассказывала о сделанных пластических операциях. Благодаря хирургическому вмешательству Гоар Аветисян избавилась от нескольких десятков лишних килограммов.
Теперь она отправилась в клинику, чтобы убрать обвисшую кожу. Операция была сложной и болезненной, но девушка достойно ее перенесла. Уже дома, встав на весы, у нее случилась истерика. Дело в том, что она набрала десять килограммов. Визажист объяснила, что это произошло из-за отеков после операции, которые должны через некоторое время уйти.
Она поведала, что до операции весила 70 килограммов. По словам девушки, идея встать на весы была худшей из всех возможных. Ближайшие недели звезде необходимо постоянно консультироваться с медиками и принимать препараты для лучшего заживления.
К слову, возлюбленный Гоар Аветисян поддерживает ее желание к идеальному телу. Сергей и сам решил похудеть, чтобы соответствовать своей избраннице.