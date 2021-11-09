Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте

Большой концерт в столице Кристина планировала дать еще год назад. Изначально сольник старшей дочери Аллы Пугачевой должен был пройти еще 25 мая прошлого года в Кремлевском дворце. Но введенный тогда в стране строгий карантин этому помешал. Выступление перенесли на 25 мая 2021 года – день 50-летия артистки. Потом – на 15 октября. И снова перенос... Господи!
Новой датой было объявлено 28 ноября, но уже на другой площадке – "Крокус Сити Холл", что в подмосковном Красногорске. И вот очередная печальная новость для поклонников от организаторов выступления – концерт переносится. Уже в 4-й раз! Новая попытка дать его состоится 25 мая 2022 года. Просто злой рок какой-то!
Поклонники пришиблены этой новостью, ведь встречи с любимой звездой ждали давно. Каждое ее шоу – это восторг, полет фантазии и удивление каждую минуту. Но проклятый ковид, который все еще бушует, пока не дает возможности проводить масштабные мероприятия. Многие люди даже просто боятся больших скоплений народа, у иных же нет требуемого QR-кода, без которого сегодня никуда...
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