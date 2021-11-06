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Шоу-бизнес
Цискаридзе поигрался с киской популярной блондинки

Цискаридзе поигрался с киской популярной блондинки

Николай Цискаридзе наведался в гости к Алине Герман.
прочитано 381 раз

Танцовщик всегда демонстрировал свою любовь к домашним животным. У самого Николая была любимая кошка Тяпа, которая умерла в прошлом году. Уход любимца очень сильно ударил по Цискаридзе, он долго не мог найти себе место и привыкнуть к пустоте в доме. Зато каждый визит артиста в гости к друзьям, у которых есть домашние животные, приносит ему радость.

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Возмущенный Авербух набросился на Цискаридзе

Николай побывал в гостях у популярного дизайнера Алины Герман. У блондинки дома живет очаровательная киска, которую Цискаридзе тут же окутал лаской и любовью. Алина выложила видео, на котором видно, как танцор обнимается и играется с животным. На его лице видна неподдельная радость, а вот домашний питомец немного в шоке от такого пристального внимания.

Ранее Николай Цискаридзе повздорил с Ильей Авербухом. Конфликт произошел на почве выступления участников "Ледникового периода". Макар Запорожский в паре Екатериной Бобровой показали номер по мотивам фильма "Жестокий романс". В конце выступления актер раздавил лежащее на столе яблоко. Николай Цискаридзе высказал свое недовольство финалом, отметив, что герой передан неверно.

Авербух, в свою очередь, с коллегой не согласился. Он заявил, что в номере дословно повторили фильм. Цискаридзе посоветовал тренеру посмотреть кино еще раз повнимательнее, чтобы иметь возможность точно показать героев на льду.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
6 ноября 2021, 12:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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