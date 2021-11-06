Звезду "Мстителей" лишили титула из-за слива интимного фото

Журнал People назвал голливудского актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америка в фильмах киностудии "Марвел", самым сексуальным мужчиной 2021 года.

За последние 10 лет Крис Эванс добился успеха, о котором даже не мечтал. Фильм "Первый мститель", премьера которого состоялась в 2011 году, сделал актера, снимавшегося в посредственных комедиях, настоящей звездой, а другие киноленты от "Марвел" только увеличивали армию его поклонников.

Картина, в которой Эванс предстал в роли Капитана Америка в последний раз, вышла на экраны в 2019 году. Речь идет о блокбастере "Мстители. Финал". Фильм о приключениях команды супергероев стал самым кассовым в истории.

В 2021 году Крис отметил 40-летие. Несмотря на солидный возраст, Эванс никогда не был женат. Актер в разные годы встречался с коллегами Джессикой Бил, Минкой Келли, Дженни Слейт, но ни одни романтические отношения не длились долго. Недавно появились слухи о его романе с певицей Селеной Гомес, но они ничем не подтверждены.

Кстати, титул самого сексуального мужчины Эванс должен был получить еще в прошлом году, но из-за шумихи, вызванной сливом в Сеть его интимного снимка, авторы журнала People решили подождать. Напомним, Крис случайно выложил в "Инстаграм" скриншот своей галереи на смартфоне. Среди прочих кадров можно было увидеть фото мужских гениталий.

Несмотря на пандемию, Крис Эванс усердно работал. Недавно завершились съемки нового фильма братьев Руссо "Серый человек". Одна из ролей была исполнена самым сексуальным мужчиной 2021-го. Также он озвучил главного героя в мультфильме "Базз Лайтер", премьера которого состоится в следующем году.