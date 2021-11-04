"Как на старой бабке": Дочь прилюдно оплевала Сябитову

Дочь Розы Сябитовой привела ее на "Модный приговор".

Ксения уверена, что главная телесваха страны безвкусно одевается. Именно с таким заявлением девушка привела маму в программу к Александру Васильеву и Эвелине Хромченко. По мнению дочери, Сябитова пытается выглядеть модно и молодо, но вещи, которые она подбирает, смотрятся на ней "как на старой бабке".

Девушка буквально оплевала мать на глазах у зрителей, сказав, что у нее "нет вкуса от слова "совсем". Однако историк моды Александр Васильев не согласился с наследницей. Он не считает, что в нарядах, которые были представлены на суд студии есть что-то "криминальное".

Сама Роза на дочь не обиделась. Она сказала, что одевается только для двух случаев – съемки и уход за домом. Для программы ее одевают стилисты, сама она участия не принимает. А вот для работы в "родовом гнезде" она просто выбирает удобные образы, которые нравятся ей самой.

Роза Сябитова очень любит свою дочь. Она стала настоящим чудом, так как предыдущие беременности заканчивались выкидышами. Телесваха очень много вложила в свою наследницу, а с ее совершеннолетия пыталась найти ей мужа. Ксения даже участвовала в мамином шоу, однако успехом это не увенчалось. Счастье девушка нашла сама – сначала в 2015 году вышла за юриста мамы, потом, в 2018, познакомилась с нынешним мужем Максимом.