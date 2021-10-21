Сябитова плюнула в выжившую после коронавируса Гузееву: На звонки редко отвечает

Недавно российская телеведущая Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом. Ведущая программы "Давай поженимся" была в тяжелом состоянии, за нее молилась вся страна. Наконец звезду выписали.
Гузееву поздравляют буквально со вторым рождением, а она выражает благодарности профессиональным врачам, которые спасли ее жизнь. Вот только от коллеги ведущей, свахи Розы Сябитовой, не слышно восторга. Некоторые поклонники удивились такому наплевательскому отношению подруги ведущей.
Сваха объяснила, почему редко общается с Гузеевой вне работы. По ее словам, она лишь изредка может написать ей сообщение. Она не звонила ведущей даже тогда, когда она была в тяжелом состоянии.
Сябитова считает, что лишние звонки и беспокойство только делают хуже и отвлекают человека, которому и так приходится нелегко.
"Могу и смс-ку написать, но точно не названивать, да и Лариса редко на звонки отвечает", – сказала Сябитова.
Роза Сябитова общается с Ларисой Гузеевой уже на протяжении 15 лет. У них сложилась крепкая дружба, однако довольно сдержанная. Общение подруг происходит в основном на съемочной площадке шоу "Давай поженимся!".
Ранее Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками после тяжелой болезни. Она поблагодарила врачей за свое спасение и отметила, что не была готова к такой тяжелой борьбе.
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