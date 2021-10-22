Участие в "давай поженимся" и неудачный брак: как живет и выглядит дочь Розы Сябитовой

Звездная мать пыталась устроить личную жизнь дочки с ее совершеннолетия

Известная всем российским телезрителям ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова родила долгожданную дочь Ксению 15 апреля 1992 года. Популярная мама всегда старалась дать наследнице все самое лучшее, однако теперь ее дочка уже давно не маленькая девочка – в этом году Ксении Сябитовой исполнилось 29 лет.

Дочь свахи действительно стала для звездной мамы чудо-ребенком – много лет все беременности Розы заканчивались выкидышами. Поэтому после появления на свет сына Дениса, а потом и долгожданной дочки, Сябитова старалась вкладывать в наследников все свои силы.

С 7 до 12 лет Ксения занималась танцами и выступала с ансамблем "Калинка", после школы поступила в РАГС при Президенте РФ и получила диплом психолога, а затем закончила курсы в телевизионной школе "Останкино". Несколько лет девушка работала в брачном агентстве знаменитой мамы на должности психолога-консультанта, а теперь занимается организацией всех встреч Сябитовой. Однако в будущем планирует заняться журналистикой.

Жениха для дочери известная сваха начала искать сразу, как только той стукнуло 18 лет. Однажды девушка даже поучаствовала в "Давай поженимся" в качестве невесты. Своего первого мужа Ксения встретила не на передаче, но тоже благодаря матери.

В 2015 году дочь свахи вышла замуж за Андрея Снеткова, с которым Роза познакомилась, когда искала для себя юриста. На шикарное торжество ушло около 15 миллионов, а организовала его, конечно, Сябитова-старшая. Однако брак молодых распался уже через год. По словам Ксении, Андрей так и не стал жить вместе с ней: якобы в ее квартире ему не нравилась энергетика.

Летом прошлого года дочка телесвахи вышла замуж за инженера-технолога Максима Шевченко, с которым у нее закрутился роман еще в 2018 году. Второе торжество снова организовала звездная мама невесты, однако из-за запретов на массовые мероприятия на празднике было всего 20 гостей.

Не так давно Роза Сябитова заявила, что не торопит дочь с прибавлением в семье. По ее словам, это наследники появятся совсем скоро. Сейчас молодая семья счастлива в браки, а Ксения работает психологом-консультантов в онлайн-проекте и ведет дела своей матери.