Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель

В жизни Глюкоза одевается весьма стильно, дорого, со вкусом, однако ее сценические образы оставляют желать лучшего. По мнению Александра Васильева, певица часто выходит в свет в нарядах, которые ей не идут, выдают ее неидеальную фигуру. Например, артистке, считает историк моды, необходимо отказаться от облегающих вещей, которые она так любит, поскольку подобную одежду можно носить только людям с прямыми ногами.
Также Глюкоза выделяется чересчур откровенными, провокационными образами, заметил Васильев. У него возникло ощущение, что исполнительница хита "Невеста" – настоящая распутница, хотя знает – Наталья является матерью двоих детей. "Некоторые из ее образов отсылают нас в бордель", – смело сказал Александр Александрович.
Ведущий программы "Модный приговор" понимает, что Глюкоза не последует его советам, поскольку вульгарные образы – это главные козыри популярной исполнительницы.
Ранее народ раскритиковал Глюкозу, которая решила снять игривое видео для поклонников. Многих взбесило то, что 35-летняя певица ведет себя несерьезно. Некоторые сравнили артистку с телеведущей, звездой "Тик-Тока" Ольгой Бузовой.
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